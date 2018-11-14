Katil İsrail'in Savunma Bakanı Lieberman istifa etti

Ateşkes kararına karşı çıkan katil İsrail'in Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasına gerekçe olarak, dün İsrail'in Hamas ile yaptığı ateşkesi gerekçe gösteren Lieberman, İsrail'in yaptığı ateşkesle "teröre" teslim olduğunu ileri sürdü.

Lieberman istifasını ilan ederken, ülkede erken seçime gidilme çağrısında da bulundu ve İsrail Evimiz Partisi'nin Netanyahu önderliğindeki Likud Partisi ile kurulan koalisyondan çekildiğini açıkladı.

Lieberman'ın istifasına, Netanyahu'nun partisi Likud'dan ilk yorumu ise Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely yaptı. İsrail'de Lieberman'ın istifasından üzüntü duyan tek bir vatandaşın olmadığını söyleyen Hotovely, "sağ kanat hükümet (Lieberman) onsuz da çalışabilir" ifadesini kullandı.

İsrail basını bugün erken saatlerde, Lieberman'ın lideri olduğu İsrail Evimiz partisinden kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası istifasını açıklayacağını ileri sürmüştü.