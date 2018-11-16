Katliam önlendi zulüm sürüyor 

Bangladeşli yetkililerin dün duyurduğu 2 bin 200 Arakanlının zorla evine gönderilmesi projesi durduruldu. Cox’s Bazar kentindeki kamplarda yaşayan bin kadar mültecinin düzenlediği protesto gösterisi sonrası açıklama yapan Bangladeş hükümeti, Arakanlıların yurtlarına geri dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçtiğini duyurdu. Bangladeş Mülteci Komisyonu Başkanı Abul Kalam, 700 bin Arakanlı mültecinin yeniden Myanmar’a yerleşim planının şimdilik rafa kaldırıldığını açıkladı ve “İkna çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) ve Kızıl Haç Müslümanlar ile ordu arasındaki çatışmanın çözülmediği ve Arakan eyaletinde ‘çok sayıda köyün’ yıkılması nedeniyle bu kişilerin dönecek yerlerinin olmadığını bildirmişti.