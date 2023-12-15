Katliamcı İsrail Gazze'de ''sahte paralarla'' ödül vadetti!

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin şehir merkezinin doğusundaki El-Darac ve El-Tuffah mahallelerinde el ilanları dağıtan İsrail, Hamas'ın elindeki esirler hakkında bilgi verenlere ödül vadetti.

İlanda, "El-Darac ve El-Tuffah sakinleri, Hamas'ın idaresi uzun sürmeyecek. Kendinizi Hamas'ın vereceği zarardan koruyun." ifadelerine yer verildi.

İsrailli esirler hakkında bölgede yaşayan Filistinlilerden işbirliği istenen ve 200 İsrail şekeli şeklinde basılan ilanda, "Geleceğiniz sizin elinizde. Bu sizin için son fırsat. Kaçırılanlar hakkında herhangi bir bilgi vererek daha iyi bir geleceğe ve değerli bir ödüle kavuşabilirsiniz." denildi.

Esirler hakkında bilgisi olanların İsrail güçleriyle irtibata geçmesi için telefon numarası da paylaşıldı.

İsrail, dün Gazze'de dağıttığı bildiride ise Hamas'ın liderleri hakkında bilgi verenlere para ödülü vadederek, Hamas'ın "gücünü kaybettiğini" ve "yumurta kızartmaktan aciz olduğunu" iddia etmişti.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ise sosyal medyadan, "Yumurta kızartmaya vakit yok. Direniş savaşçılarımız Merkava (İsrail tankı) kızartmakla meşgul." ifadeleriyle karşılık verdi.

- İSRAİL'İN 7 EKİM SONRASI GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 449 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 104 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.