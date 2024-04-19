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Dünya

Kaya parçası sanılmıştı: Bakın ne çıktı?

ABD'de 20 yıl önce bir çocuğun bulduğu 'kaya parçasının' yaklaşık 70 yıl önce bir eğitim tatbikatı sırasında ölen ABD Deniz Kuvvetleri Kaptanı Everett Leland Yager'e ait bir çene kemiği olduğu açıklandı.

DHA19 Nisan 2024 Cuma 11:23 - Güncelleme:
Kaya parçası sanılmıştı: Bakın ne çıktı?
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ABD'nin New Jersey eyaletinde Ramapo Koleji öğrencileri 20 yıl önce Arizonalı bir çocuğun koleksiyonu için bulduğu 'kaya parçasının' yaklaşık 70 yıl önce Kaliforniya'da bir eğitim tatbikatı sırasında ölen ABD Deniz Kuvvetleri Kaptanı Everett Leland Yager'e ait bir çene kemiği olduğu duyuruldu. İsmi açıklanmayan koleksiyoncu çocuğun ebeveynleri tarafından polise 2002'de teslim edilen kaya parçasının polis tarafından saklandığı, daha sonra 2023'te Ramapo Koleji Araştırmacı Genetik Şecere Merkezi tarafından incelenmeye alındığı belirtildi.

"BU BİR KAYA DEĞİL, ÇENE KEMİĞİ"

Kolejden yapılan açıklamada, "ABD Deniz Kuvvetleri Kaptanı Everett Leland Yager, 1951 yılının Temmuz ayında bir askeri eğitim tatbikatında öldü. Askerin cansız bedeni California'da bulunmuş ve Missouri'de gömülmüştür ya da en azından öyle olduğu düşünülmektedir. Yıllar sonra, taş koleksiyonu oluşturmak isteyen bir çocuk, muhtemelen Arizona'da yaptığı bir keşif sırasında taşı koleksiyonuna ekledi. Ama bu bir kaya değildi, bir insan çene kemiğiydi.

Temmuz 2023'te Ramapo Koleji IGG Eğitim Kampındaki öğrenciler, vaka üzerinde çalıştı. Çene kemiği profiliyle doğrudan karşılaştırmak için Kaptan Yager'in kızından bir DNA örneği alındı. Mart 2024'e DNA örneği ebeveyn/çocuk ilişkisini doğruladı, vaka çözüldü ve John Doe'nun (kimliği belirsiz kişi) gerçekten Kaptan Everett Leland Yager olduğu doğrulandı.

Kaza, California üzerinde havada meydana geldiğinden dolayı kimse çene kemiğinin Arizona'da nasıl ortaya çıktığından emin değil. Tahminlerimize göre bir kuş tarafından alınan kemik, Arizona Çevresine düşmüş olabilir" denildi.

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