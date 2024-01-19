Kazakistan 139 askeri personelini Gözlem Gücü misyonuna gönderecek

Meclis ve Senatonun ortak oturumunda Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in barışı koruma misyonu kapsamında askerlerin yurt dışına gönderilmesine ilişkin karar teklifi oylamaya sunuldu.

Yaklaşık 430 Kazak askerinin BM'nin Orta Doğu ve Güney Sudan'daki barış gücü misyonlarında yer almasını öngören teklif, oy birliğiyle onaylandı.

BM'nin Kazakistan'a bağımsız barış misyonu yürütme yetkisi verdiği anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin Birleşmiş Milletlerin barış gücü misyonlarına katılım coğrafyasının kademeli genişletilmesini ve bu kapsamda yaklaşık 430 askerden oluşan barışı koruma birliğinin BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Gözlem Gücü başta olmak üzere, BM'nin İsrail ile Filistin arasındaki Ateşkes Denetim Örgütü (UNTSO), Güney Sudan Cumhuriyeti'ndeki BM Misyonu (UNMISS), Abyei'deki BM Geçici Güvenlik Gücü'ne (UNISFA) gönderilmesini teklif ediyorum."

Kararda halihazırda BM Barış Gücü misyonları kapsamında Batı Sahra'da 6 Kazak subayının, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 ve Lübnan'da 9 askeri personelin görev yaptığı belirtilerek "Artan jeopolitik gerilim bağlamında bölgesel ve ulusal güvenliğe yönelik yeni riskler ortaya çıkıyor ve bunların bazıları askeri müdahale gerektirebilir. Dolayısıyla birliklerin savaşa hazır olma durumunun daha da güçlendirilmesi ve modern tehditlere karşı pratik deneyim kazanmaları özellikle önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca kararda Kazakistan'ın ilk ulusal barış gücünün Golan Tepeleri'ne gönderileceğine işaret edilerek "139 askeri personelden oluşan ilk bağımsız ulusal barış gücü birliğinin, kendi askeri teçhizatı, silahlarıyla yedek birlik olarak BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Gözlem Gücü misyonuna gönderilmesi özellikle dikkate değerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

