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Dünya

Kazakistan, Almanya için sinyali verdi: Hammadde sağlayabiliriz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, mevcut zor jeopolitik dönemde Almanya ekonomisine gerekli enerji ve hammaddeyi sağlayabileceklerini söyledi.

AA20 Haziran 2023 Salı 17:22 - Güncelleme:
Kazakistan, Almanya için sinyali verdi: Hammadde sağlayabiliriz
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Tokayev, Astana'da resmi temaslarda bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşıladı.

Tören sonrası baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bir araya gelen iki lider, Kazakistan ile Almanya arasında siyasi diyaloğu güçlendirme, ticaret, ekonomi, yatırım, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliğini derinleştirme konularını ele aldı.

Tokayev ile Steinmeier, özellikle Uluslararası Trans Hazar Güzergahı (Orta Koridor) çerçevesinde işbirliğini değerlendirdi.

Ayrıca taraflar, petrol ve gaz, yeşil enerji ve sanayi sektörlerinde karşılıklı kazan kazan ilişkilerini geliştirmenin önemini vurguladı.

Tokayev, Almanya'nın Orta Asya'daki başlıca ortağı olduklarına dikkati çekerek, "Almanya'nın Orta Asya ülkeleriyle ticaretinin yüzde 83'ü ülkemize aittir. Geçen yıl karşılıklı ticaret hacmi yaklaşık 10 milyar doları buldu." dedi.

Ülkesinin Almanya'nın petrol tedarik ettiği 4 ülkeden biri olduğunu ve bu konuda mevcut zor jeopolitik dönemde destek olmaya hazır olduklarına işaret eden Tokayev, "Kazakistan, Alman ekonomisine gerekli enerji ve hammaddeyi sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Steinmeier de söz konusu ziyaret ile Kazakistan ile çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek istediklerinin mesajını verdi.

Gergin uluslararası duruma işaret eden Steinmeier, "Bu bağlamda Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkeleriyle daha büyük ve daha yakın bir ortaklık istediğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Steinmeier, Alman iş dünyasının değişim süreci geçirdiğini belirterek, "Bu özellikle hammadde alanında tek taraflı bir bağımlılığın olduğunu açıkça gösteren bir değişim surecidir. Tedarik zincirlerini ve hammadde kaynaklarını çeşitlendirmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Görüşmeler kapsamında iki ülkenin yetkili kurumları arasında eğitim, demir yolu, yatırım ve ortak projelerin uygulanması alanında 9 işbirliği anlaşması imzalandı.

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