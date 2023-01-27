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Dünya

Kazakistan: Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyoruz

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırı şiddetle kınandı.

AA27 Ocak 2023 Cuma 22:07 - Güncelleme:
Kazakistan: Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyoruz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, diplomatik misyonlara ve onların temsilcilerine karşı her türlü şiddet ve saldırı eyleminin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen ve diplomatik misyon çalışanlarının ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Bu tür saldırıların uluslararası hukukun temelleri ile normlarını ihlal ettiğine ve genel kınamaya tabi olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İranlı yetkililerin kapsamlı bir soruşturma yürüterek faillere gerekli cezayı vereceklerinden emin olunduğu kaydedilen açıklamada, "Kardeş Azerbaycan halkına ve şehit Orhan Askerov'un ailesi ile yakınlarına başsağlığı, yararlılara da acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

- Olay

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amirinin hayatını kaybettiği ve 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilmişti.

İranlı yetkililer, saldırganın yakalandığını açıklamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.

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