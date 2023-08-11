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Dünya

Kazakistan C-295MW satın aldı

Kazakistan, dünyanın en verimli askeri nakliye uçaklarından sayılan, İspanyol Airbus Defence and Space şirketinin ürettiği C-295MW tipi uçağını envanterine dahil etti.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 12:41 - Güncelleme:
Kazakistan C-295MW satın aldı
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Sarbaz.kz askeri sitesinin haberine göre, Kazakistan'ın siparişi üzerine ülkeye getirilen uçak, başkent Astana'daki askeri üste törenle karşılandı.

Airbus Defence and Space şirketi tarafından üretilen C-295MW tipi askeri nakliye uçağı, kabul prosedürlerini tamamladıktan sonra 10 gün içinde Kazakistan Hava Kuvvetlerinin filosuna dahil edilecek.

Söz konusu uçağı kullanacak uçuş ve mühendislik ekibi, şirketin İspanya'nın Sevilla kentindeki merkezinde eğitildi.

Toplam 69 askeri personel ile 8 bin 800 kilo ağırlığındaki yük taşıma kapasitesine sahip C-295MW tipi uçağı, dünyanın en verimli ve yakıt tasarruflu askeri nakliye uçaklarından sayılıyor.

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