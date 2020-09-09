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Dünya

Kazakistan dehşet! İndirim talep eden müşterisini katletti

Kazakistan'da bir tesisatçı kendisinden indirim talep eden müşterisini bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında yaralanan iki kişinin ise durumları ağır.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 17:46 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 17:46
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Kazakistan'da tesisatçı dehşeti yaşandı. Banyosundaki su akıntısını gidermek için evive tesisatçı çağıran Murzaeva Y. (32), tesisatçı tarafından katledildi. Yerel medyanın haberine göre, genç kadın yapılan işlemi fazla bulduğu gerekçesiyle tesisatçıdan indirim istedi. İndirimi kabul etmeyen tesisatçı Murzaeva Y. ile tartışmaya başladı.

VÜCUDUNUN 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Kavganın büyümesiyle tesisatçı çantasından çıkardığı bıçakla Murzaeva Y. 'i 12 yerinden bıçakladığı kaydedildi. Murzaeva’ya yardım etmek isteyen 63 yaşındaki annesi ve komşusunu da bıçaklayan saldırgan polis tarafından tutuklandı. Murzaeva olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan komşusu ve annesinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

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