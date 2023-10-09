Kazakistan, İsrail'deki vatandaşları için harekete geçti

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, haftalık basın toplantısında, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği İsrail ve Filistin'deki olaylardan derin endişe duyduklarını belirtti.



Smadiyarov, "Tarafları, durumu barışçıl bir şekilde çözmek için siyasi araçlar aramaya ve sadece iki ülke arasında değil Orta Doğu'nun tamamında durumun daha da tırmanmasına yol açabilecek eylemlerden uzak durmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Smadiyarov, İsrail'deki söz konusu olaylarda hayatını kaybeden, yaralanan veya rehin alınan Kazakistan vatandaşlarına ilişkin herhangi bir bilgi gelmediğini belirtti.

Şu ana kadar 118 Kazakistan vatandaşının ülkeye dönmek için büyükelçiliğe başvurduğunu aktaran Smadiyarov, Air Astana Havayolu Şirketi'nin, söz konusu kişiler için Tel Aviv'den Almatı'ya 10 Ekim'de özel uçak seferi düzenleyeceğini bildirdi.

Kazakistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Astana, daha önce İsrail'e bilet satışlarını durdurduklarını ve 8 Ekim'de planlanan Almatı-Tel Aviv seferinin İsrail'deki askeri gerginlik nedeniyle yapılmasının mümkün olmadığını duyurmuştu.

- Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.