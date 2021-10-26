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Dünya

Kazakistan Kovid-19 vakalarının arttığı Rusya ile sınırında kontrolü sıkılaştıracak

Kazakistan hükümeti, Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle sınırda kontrolü sıkılaştırma ve sınıra yakın bölgelerde karantina tedbirlerini güçlendirme kararı aldı.

AA26 Ekim 2021 Salı 12:56 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 12:58
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Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, hükümetin haftalık toplantısında yaptığı konuşmada, genel olarak ülkede salgın durumunun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Mamin, komşu ülkelerde özellikle Rusya'da epidemiyolojik durumun kötüye gittiğini belirterek bu nedenle ilgili kurumlara sınırlarda kontrolleri sıkılaştırma ve sınıra yakın kentlerde karantina tedbirlerini güçlendirme talimatı verdi.

Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy da ülkede son 2 haftada Kovid-19'a yakalanma oranının azaldığını kaydetti.

Tsoy, virüsün yayılma hızına göre mart ayından beri riskli bölgede yer alan başkent Nur Sultan ile en kalabalık şehir Almatı'nın kırmızı kategoriden çıktığını ifade ederek "Şu anda sadece Akmola, Kostanay, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan eyaletleri riskli bölge listesinde." dedi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 1353 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 931 bin 137 oldu. Ülkede aşısı tamamlananların sayısı 7 milyonu geçti.

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