Kazakistan, nisanda Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden 125 bin ton petrol sevk edecek

Kazakistan Ulusal Petrol Taşımacılığı Şirketinden (KazTransOil) yapılan açıklamada, BTC'ye taşınması için ülkenin Tengiz petrol sahasından yaklaşık 10 bin ton petrolün Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı'ndan Azerbaycan'ın President Heydar Aliyev tankerine sevkiyatının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, mart sonuna kadar 10 bin ton Kazak petrolünün daha söz konusu güzergahla sevkiyatının yapılacağı kaydedilerek, "Nisan 2023 dönemi için Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden planlanan petrol sevkiyatının miktarı 125 bin tondur." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Kazakistan petrolünün ilk partisinin 23 Mart'ta tankerle Aktau Limanı'ndan Sangaçal terminaline ulaştırıldığını bildirmişti.

Açıklamada, sevkiyatın SOCAR ile Kazakistan'ın KazMunayGaz şirketi arasında imzalanan ve yılda 1,5 milyon ton petrolün geçişini öngören anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle petrol ihracatı için yeni güzergahlara yönelen Kazak hükümeti, 2023 itibarıyla Hazar Denizi'nden BTC üzerinden sevkiyata başlayacaklarını ve Bakü-Supsa ile Bakü-Batum boru hatlarından da sevkiyat için çalışmalar yürüttüklerini duyurmuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de BTC hattının yer aldığı Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nda (Orta Koridor) petrol taşıma hacmini yılda 20 milyon tona çıkarmayı planladıklarını açıklamıştı.