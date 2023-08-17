Kazakistan ve Suudi Arabistan karşılıklı işbirliği taahhütlerini yeniledi

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'da bulunan Suudi Arabistan'ın Tarım, Çevre ve Su Kaynakları Bakanı Abdulrahman el-Fadli'yi kabul etti.

Tokayev, görüşmede söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkiye pratik bir ivme kazandıracağını belirtti.

En son Cidde'ye yaptığı ziyareti sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile görüşmesini hatırlatan Tokayev, "Yakın işbirliği ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

Fadli de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'ın Kazakistan ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletmeye yönelik taahhütlerini iletti.

Özellikle gıda güvenliği konusuna değinen Fadli, "Gıda güvenliği bugün tüm dünya için büyük bir sorun. Kazakistan'ın bu alanda önemli bir oyuncu olmak için her türlü fırsata sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede taraflar, ticari ve ekonomik işbirliği konularının yanı sıra tarım ve turizm sektörlerinde işbirliği olasılıklarını da değerlendirdi.