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Dünya

Kazakistan'da apartmanda yangın çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan'ın Almatı kentinde, 16 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 00:33 - Güncelleme:
Kazakistan'da apartmanda yangın çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti
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Almatı Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde kentin Akkent Mahallesi'nde bulunan 16 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

Yangında ağır yaralanan bir kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

43 kişinin yaralandığı yangın nedeniyle apartmandaki 300 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 çocuk ise yoğun bakıma alındı.

Çevredekiler, yoğun duman kaplayan binadakileri kurtarmak için seferber oldu.

Bu arada, apartmandaki bir kadının çocuğunu aşağıda bulunan yorganın üzerine attıktan sonra kendisinin de atladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

TÜRK VATANDAŞI, YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE İLE ÇOCUKLARININ İMDADINA YETİŞTİ

Bu arada, Almatı'da inşaat işçisi olarak çalışan Türk vatandaşı Şükür Günay, yangın sırasında 16'ıncı katta mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu kurtardı.

Günay, Tengrinews haber sitesine, en üst katta bir anneyi çocuklarıyla görünce herkes gibi yardıma koştuğunu söyledi.

Kendisinin 2 kız çocuğu babası olduğu anlatan Günay, "Artık nefes alamıyorlardı. Yaklaşık 2 aylık bir bebek vardı. Vincin oraya gitmeyeceğini biliyordum. Merdiven ise tehlikeliydi. Bu nedenle iple tırmanarak üç çocuğu indirdim." dedi.

İlk belirlemelere göre, yangının apartmanın asansör boşluğundaki elektrik kablolarından çıktığı bildirildi.

Acil Durumlar Bakanlığı da yangının yaklaşık 1,5 saat içinde tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

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