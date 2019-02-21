12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3321
  • 6,0548
  • 228.135
  • 102.494
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kazakistan'da hükümet istifa etti

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilememesi nedeniyle talep etmesi üzerine, hükümet istifa etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kazakistan'da hükümet, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in isteğiyle istifa etti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilememesi nedeniyle hükümetin istifasını istemesinin ardından, Bakıtcan Sagintayev'in başkanlığındaki hükümet istifasını sundu.

Nazarbayev, yaptığı açıklamada, bugün ülkesi için önemli bir karar aldığını belirterek, sosyal ve ekonomik durumun önceki yıllarda istikrar gösterdiğini ancak bunun halihazırda yetersiz olduğunu kaydetti.

Önerdiği "Üçüncü Modernizasyon" ve "100 Adım" programlarının yapısal reformların hızlandırılmasına yönelik olduğunu aktaran Nazarbayev, "Beş kurumsal reformun tam olarak uygulanması orta ve küçük işletmelerin payında önemli bir artışa ve devlet sektörünün ekonomideki payında bir düşüşe, bankaların 'temizlenmesine', mahkemelere ve kolluk sistemine güvenin artmasına yol açacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Nazarbayev, çok sayıda kanunun kabul edilmesine, hükümet kararlarının alınmasına rağmen ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilemediğini vurgulayarak, "Gayri safi yurt içi hasılasında büyüme, hammadde kaynakları sayesinde elde ediliyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin Ulusal Banka ile kaliteli ekonomik büyüme için gerçek teşvik ve araçları tam olarak yaratamadığını söyleyen Nazarbayev, birçok önemli alanda somut sonucun olmadığını, özellikle köylerde verimli iş yerlerinin yeterince oluşturulamadığını, küçük ve orta işletmelerin büyümenin sürücüsü haline gelmediğini kaydetti.

Nazarbayev, halkın geliri ve yaşam kalitesinin her hükümet üyesi ve valinin temel önceliği olmasına ilişkin defalarca talimat verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İki yıl önce anayasal reform yaptık. Hükümet, valilerle birlikte sosyal ve ekonomik konuları çözmek için gerekli tüm yetki ve bağımsızlığı aldı. Sanayi, sosyal, altyapı geliştirme, sağlık ve eğitim dahil tüm gerekli devlet programları kabul edildi. Onların uygulanması için gerekli kaynaklar tahsis edildi. Ancak sistematik çalışma yapılamadı. Halkın gerçek geliri artmıyor. Ailelerin bütçesindeki gıda harcamaları artıyor."

Hükümet üyeleri, bakanlar ve valilerin halkın sorunlarını dinlemediğine, yapılan işleri açıklayamadıklarına dikkati çeken Nazarbayev, "Bu şartlarda Cumhurbaşkanı ve Anayasa garantörü olarak, halkın çıkarlarını dikkate alarak hükümetin istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Nazarbayev, yeni hükümetin halkın yaşam seviyesinin artırılması, ekonominin teşvik edilmesi, stratejik hedeflerin uygulanmasıyla ilgili etkin adımları geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Nazarbayev'in açıklamasının ardından cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan "Cumhurbaşkanı Kararı"nda, hükümetin istifasının kabul edildiği, Başbakan Yardımcısı Askar Mamin'in geçici başbakan atandığı ve yeni hükümet kuruluncaya kadar kabine üyelerinin geçici olarak görevlerine devam edecekleri belirtildi.

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MHP'den flaş karar: İhraç istemiyle disipline sevk edildi

MHP'den flaş karar: İhraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP İzmir'in önüne siyah çelenk bıraktılar

CHP İzmir'in önüne siyah çelenk bıraktılar

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Ay'da su üretmenin formülü bulundu

Ay'da su üretmenin formülü bulundu

'Riskli yapıların tahliyesinde halkımdan destek bekliyorum'

'Riskli yapıların tahliyesinde halkımdan destek bekliyorum'

Milli SİHA'dan tam isabet! Yabancı heyet hayran kaldı

Milli SİHA'dan tam isabet! Yabancı heyet hayran kaldı

FETÖ, CHP ve HDP'li vekilleri böyle yönlendirmeye çalışmış

FETÖ, CHP ve HDP'li vekilleri böyle yönlendirmeye çalışmış

Komşu karıştı: Göstericiler bakanlığı bastı

Komşu karıştı: Göstericiler bakanlığı bastı
 

POPÜLER HABERLER

Milli SİHA´dan eksi 17 derecede tam isabet

Milli SİHA´dan eksi 17 derecede tam isabet

Yeni Rus füzesi 5 dakikada ABD'yi vurabilir

Yeni Rus füzesi 5 dakikada ABD'yi vurabilir

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

Asgari ücretlilere müjde

Asgari ücretlilere müjde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA