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Dünya

Kazakistan'da hükümet istifa etti

Kazakistan'da Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümetin istifa ettiği bildirildi.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Kazakistan'da hükümet istifa etti
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anayasa'nın 70. maddesi gereği hükümetin istifasına ilişkin kararı imzaladı.

Buna göre, İsmailov başkanlığındaki hükümetin istifası kabul edildi.

Hükümette Başbakan Birinci Yardımcısı olan Roman Sklyar, geçici olarak başbakanlık görevini üstlendi. Eski hükümet üyeleri de yenisi onaylanana kadar görevlerini sürdürecek.

Öte yandan hükümetin istifasına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yarın Cumhurbaşkanı Tokayev başkanlığında genişletilmiş hükümet toplantısının yapılması planlanıyor.

İsmailov, Ocak 2022'de meydana gelen olaylardan sonra göreve gelmiş, 19 Mart 2023'teki Meclis seçimi sonrası tekrar başbakan olmuştu.

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