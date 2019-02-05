Kazakistan’da Türkçe Konuşma Kulübü'nün ilk dersi yapıldı

Nazarbayev Üniversitesinde yapılan ilk derse üniversitenin öğrencileri katıldı.

Türkçe konuşma dersi, Astana Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Almagül İsina'nın öğrencileri enstitünün faaliyetleri hakkında bilgilendirmesinin ardından başladı.

İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine gelen talep üzerine Nazarbayev ve Lev Gumilev Avrasya Milli üniversitelerinde Türkçe Konuşma Kulübü açtıklarını belirtti.

Kursların mayıs ayına kadar devam edeceğine dikkati çeken İsina, her iki üniversitede haftada 2 gün olmak üzere 1,5 saat, toplamda 3 saat, talebe göre ise 4 saatlik bir program uygulanacağını söyledi.

İsina, "Her derste farklı konular işlenecek. Böylece öğrencilerin dersler dışında Türkçe becerilerinin geliştirilmesine Yunus Emre Enstitüsü olarak katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Nazarbayev Üniversitesi Kazak Dili ve Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Yulay Şamiloğlu da üniversitede eğitimin İngilizce ve Kazakça verildiğini ancak Türkoloji bölümü öğrencilerinin Türkçelerini geliştirmelerini desteklediklerini dile getirdi.

Şamiloğlu, "Çünkü Türk dünyasındaki her dili desteklemek, daha da geniş çapta öğrenilmesini isteriz." ifadesini kullandı.

Nazarbayev Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi ve Üniversitenin Türkçe Kulübü Başkanı Vana Ahmetniyaz ise 2 yıl önce açtıkları kulüpte Türkçe öğrenmek isteyen öğrenciler için konuşma dersleri, Türkçe kitap okumak ve sinema izlemek gibi etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Türkçe konuşma derslerinin yapılması için Astana Yunus Emre Enstitüsüne başvurduklarına işaret eden Ahmetniyaz, "Öğrencilerimizin Türk kültürüne olan merakları onları Türkçe öğrenmeye itiyor." dedi.