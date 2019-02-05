12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2111
  • 5,9517
  • 220.016
  • 103.092
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kazakistan’da Türkçe Konuşma Kulübü'nün ilk dersi yapıldı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Yunus Emre Enstitüsünün başlattığı Türkçe Konuşma Kulübü'nün ilk dersi yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nazarbayev Üniversitesinde yapılan ilk derse üniversitenin öğrencileri katıldı.
 
Türkçe konuşma dersi, Astana Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Almagül İsina'nın öğrencileri enstitünün faaliyetleri hakkında bilgilendirmesinin ardından başladı.
 
İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine gelen talep üzerine Nazarbayev ve Lev Gumilev Avrasya Milli üniversitelerinde Türkçe Konuşma Kulübü açtıklarını belirtti.
 
Kursların mayıs ayına kadar devam edeceğine dikkati çeken İsina, her iki üniversitede haftada 2 gün olmak üzere 1,5 saat, toplamda 3 saat, talebe göre ise 4 saatlik bir program uygulanacağını söyledi.
 
İsina, "Her derste farklı konular işlenecek. Böylece öğrencilerin dersler dışında Türkçe becerilerinin geliştirilmesine Yunus Emre Enstitüsü olarak katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.
 
Nazarbayev Üniversitesi Kazak Dili ve Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Yulay Şamiloğlu da üniversitede eğitimin İngilizce ve Kazakça verildiğini ancak Türkoloji bölümü öğrencilerinin Türkçelerini geliştirmelerini desteklediklerini dile getirdi.
 
Şamiloğlu, "Çünkü Türk dünyasındaki her dili desteklemek, daha da geniş çapta öğrenilmesini isteriz." ifadesini kullandı.
 
Nazarbayev Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi ve Üniversitenin Türkçe Kulübü Başkanı Vana Ahmetniyaz ise 2 yıl önce açtıkları kulüpte Türkçe öğrenmek isteyen öğrenciler için konuşma dersleri, Türkçe kitap okumak ve sinema izlemek gibi etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.
 
Türkçe konuşma derslerinin yapılması için Astana Yunus Emre Enstitüsüne başvurduklarına işaret eden Ahmetniyaz, "Öğrencilerimizin Türk kültürüne olan merakları onları Türkçe öğrenmeye itiyor." dedi.

Milli savunma sanayiinde müthiş başarı! ÇAFRAD´ın testleri tamam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

"Büyük devletler gerçekleri görmekten kaçıyor"

'Büyük devletler gerçekleri görmekten kaçıyor'

Türkiye savunma sanayi ihracatı 2019'a güçlü bir başlangıç yaptı

Türkiye savunma sanayi ihracatı 2019'a güçlü bir başlangıç yaptı

Grip can aldı

Grip can aldı

Başkan Erdoğan net konuştu: Münbiç için tarih verdi

Başkan Erdoğan net konuştu: Münbiç için tarih verdi

FETÖ'nün kirli oyunu deşifre oldu

FETÖ'nün kirli oyunu deşifre oldu

İlçeyi karıştıran olay: 1271 kişi hastaneye başvurdu

İlçeyi karıştıran olay: 1271 kişi hastaneye başvurdu

İran zorda: Dördüncü kez alıcı bulamadı

İran zorda: Dördüncü kez alıcı bulamadı
 

POPÜLER HABERLER

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

BAE'de 'dinlerarası diyalog' öpücüğü

BAE'de 'dinlerarası diyalog' öpücüğü

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA