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Dünya

Kazakistan'daki Seyhun Nehri'nde 9 kişi boğuldu

Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Seyhun Nehri'nde 9 kişinin boğulduğu, 2 çocuğu arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

IHA22 Ağustos 2023 Salı 18:01 - Güncelleme:
Kazakistan'daki Seyhun Nehri'nde 9 kişi boğuldu
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Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde 20 kişiden oluşan 4 aile, tatil için geldiği Koksaray köyüne 3 kilometre uzaklıkta bulunan Seyhun Nehri'nde faciayı yaşadı. İlk belirlemelere göre, nehrin kıyısında yürürken nehre düşen bir kişiyi kurtarmak isteyen 9 kişinin boğulduğu kaydedildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, nehirde yapılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunda 6'sı çocuk 9 kişinin cansız bedeninin nehirden çıkarıldığı, 2 çocuğu ise arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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