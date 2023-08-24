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Dünya

Kazakistan'dan 31 ülkeye direkt uçuş yapılıyor

Kazakistan'dan 31 ülkeye her hafta 581 uçak seferi düzenleniyor.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
Kazakistan'dan 31 ülkeye direkt uçuş yapılıyor
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Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı, havayoluyla ülkeden yapılan yurt dışı direkt uçuşlara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre, halihazırda Kazakistan'daki havalimanlarından dünyanın 31 ülkesine her hafta 117 güzergahta 581 direkt uçak seferi yapılıyor.

Söz konusu ülkeler arasında, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Rusya, Gürcistan, Tacikistan, Kırgızistan, Belarus, Almanya, Mısır, Güney Kore, Hollanda, Polonya, Ermenistan, Maldivler, Vietnam, Tayland, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Hindistan, İngiltere, Moğolistan, İran, İtalya, Çin, Karadağ, Yunanistan, Umman, Bahreyn ve Pakistan yer alıyor.

Bu sene direkt uçuş rotalarına Ankara ve Suudi Arabistan'ın Medine kentini dahil eden Kazakistan, yıl sonuna kadar İsrail'in başkenti Tel Aviv'e, Suudi Arabistan'ın Cidde ve Pakistan'ın Karaçi kentlerine direkt uçuşlar başlatmayı planlıyor.

Bunun yanı sıra Kazak hükümeti, 2025 yılına kadar New York, Mumbai, Hong Kong, Viyana, Tokyo, Singapur, Buhara ve Prag gibi şehirlere de ülkeden direkt uçuşların yapılması için çalışmalar yürütüyor.

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