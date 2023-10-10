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Dünya

Kazakistan'dan Afganistan'a yardım

Kazakistan'dan depremden etkilenen Afganistan'a 45 kişilik arama-kurtarma ekibi ile ihtiyaç malzemelerinden oluşan insani yardım gönderildi.

AA10 Ekim 2023 Salı 13:29 - Güncelleme:
Kazakistan'dan Afganistan'a yardım
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Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın arama-kurtarma ekibi iki şiddetli depremden etkilenen Afganistan'a enkazı kaldırmada yardımcı olmak için yola çıktı.

Afganistan'ın Herat vilayetine gönderilen 45 kişilik arama-kurtarma ekibinde sağlık görevlileri ile arama-kurtarma köpekleri de yer alıyor.

Ülkeye 1 ton tıbbi malzeme ile ilaçların bulunduğu temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan insani yardım da gönderildi.

Kazak hükümeti dün Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine 7 Ekim'de meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Afganistan'a acil insani yardım gönderme kararı almıştı.

  • arama-kurtarma
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