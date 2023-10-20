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Dünya

Kazakistan'dan 'akan kanı durdurun' çağrısı: Tarihi haklarını destekliyoruz

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi, İsrail-Filistin çatışmasında taraflara sivil halk arasında akan kanın derhal durdurulması çağrısı yaparak, Filistin halkının uluslararası anlaşma ve kararlarda yer alan tarihi haklarını da desteklediklerini bildirdi.

AA20 Ekim 2023 Cuma 13:51 - Güncelleme:
Kazakistan'dan 'akan kanı durdurun' çağrısı: Tarihi haklarını destekliyoruz
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Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinin (Diyaneti) resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Filistin'de yaşanan kanlı olaylardan derin kaygı duyulduğu ve uzun yıllardır devam eden sorunun karşılıklı diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesinin temenni edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İnsanlığı birliğe ve iyiliye çağıran peygamberlerin izlerinin kaldığı kutsal mekanın bugün savaş alanına dönüşmesi, başta çocuklar ve siviller olmak üzere binlerce masum insanın mağdur edilmesi hepimizi derinden yaralamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yaralılar için acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi olarak taraflara barış anlaşması yaparak sivil halk arasında akan kanın derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca Filistin halkının uluslararası anlaşma ve kararlarda yer alan tarihi haklarını desteklediğimizi de beyan ederiz." ifadelerine yer verildi.

  • Kazakistan Müslümanları
  • İsrail-Filistin çatışması
  • tarihi haklar

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