İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,001
  • EURO
    29,6458
  • ALTIN
    1756.2
  • BIST100
    7941.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan'dan Batı yaptırımları nedeniyle Rusya'ya yasak!
Dünya

Kazakistan'dan Batı yaptırımları nedeniyle Rusya'ya yasak!

Kazakistan'ın Batılı ülkelerin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya 106 çeşit çift kullanımlı ürün ihracatını yasakladığı bildirildi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 13:58 - Güncelleme:
Kazakistan'dan Batı yaptırımları nedeniyle Rusya'ya yasak!
ABONE OL

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kayrat Torebayev, yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar kapsamında içinde dronlar, özel elektronik cihazlar ile çiplerin bulunduğu 106 çeşit çift kullanımlı ürünün ihracatını yasakladıklarını belirtti.

Torebayev, "Askeri amaçlı ürünlerin ihracatına kısıtlamalar getirdik. Bu 106 çeşit ürün demektir." dedi.

Söz konusu ürünlerin daha önce Kazakistan üzerinden Rusya'ya ihraç edildiğini aktaran Torebayev, "Batı'da ve diğer ülkelerde üretilen bu ürünleri ülkemiz ithal ediyor ancak ihracatı yapılmıyor." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.