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Dünya

Kazakistan'dan Orta Doğu uyarısı

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen'e 'Orta Doğu'da durumun tırmanması sadece bölge için değil, tüm dünya için ciddi sonuçlar doğurabilir' dedi.

AA10 Kasım 2023 Cuma 17:57 - Güncelleme:
Kazakistan'dan Orta Doğu uyarısı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Nurtleu, Cohen'le telefon görüşmesinde, Astana'nın İsrail-Filistin çatışmasından duyduğu endişeyi iletti.

Orta Doğu'da barış ve istikrardan yana olduklarını belirten Nurtleu taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Nurtleu, İsrail-Filistin sorununun barış görüşmeleri ve diplomatik atılımlarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak "Orta Doğu'da durumun tırmanması sadece bölge için değil, tüm dünya için ciddi sonuçlar doğurabilir." uyarısında bulundu.

Kaza bakan Nurtleu, İsrail tarafının Gazze'deki Kazakistan vatandaşlarının tahliyesine katkıda bulunmasını istedi.

Cohen, mevkidaşı Nurtleu'nun Gazze'deki Kazakistan vatandaşlarının tahliyesine destek vermeleri talebine olumlu yanıt verdi.

  • dışişleri bakanı
  • Orta Doğu
  • uluslararası kriz

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