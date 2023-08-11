İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0486
  • EURO
    29,6768
  • ALTIN
    1665.3
  • BIST100
    7650.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan'dan Rusya'dan gelen tahıla 6 ay daha yasak
Dünya

Kazakistan'dan Rusya'dan gelen tahıla 6 ay daha yasak

Kazakistan, Rusya'dan kaçak yollarla ülkeye sokulan tahıl girişini engellemek için kara yoluyla tahıl ithalatı yasağını 6 aylığına daha uzatma kararı aldı.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 16:25 - Güncelleme:
Kazakistan'dan Rusya'dan gelen tahıla 6 ay daha yasak
ABONE OL

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Serik Jumangarin başkanlığında düzenlenen kurumlar arası toplantıda katılımcılar, 10 Nisan'da alınan kara yoluyla tahıl ithalatı yasağının bazı istisnalar dışında 6 ay daha uzatılması konusunda anlaştı.

Rusya'dan kaçak yollarla ülkeye sokulan tahıl girişini önlemek için alınan karar kapsamında bu sefer sadece kara yoluyla değil demir yoluyla da yapılan tahıl ithalatına yasak getirilecek.

Kazak basınındaki haberlerde, kaçak yollarla ülkeye girişi yapılan Rus tahılının Özbekistan, Afganistan ve Tacikistan başta olmak üzere üçüncü ülkelere ucuza satıldığı bildirilmişti. Bu durumun Rusya gibi tahıl ihracatçısı olan Kazakistan'daki yerli üretimi ve iç pazarı olumsuz etkileyerek ekonomiye zarar verdiği kaydedilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.