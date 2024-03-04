İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2024 Pazartesi / 24 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,4265
  • EURO
    34,151
  • ALTIN
    2109.09
  • BIST100
    9107.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan'ın Almatı kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dünya

Kazakistan'ın Almatı kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kazakistan'ın güneyindeki Almatı kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 10:53 - Güncelleme:
Kazakistan'ın Almatı kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABONE OL

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının Sismik İstasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Almatı'nın 31 kilometre güneyi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 11.22'de meydana geldi.

Almatı'da sarsıntı anında uyarı sinyali verildi.

Almatı Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, sokağa dökülen kent sakinlerine paniğe kapılmamaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, herhangi bir can kaybının olmadığı, hasarla ilgili bilgi toplama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Diğer yandan, deprem, komşu ülke Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de hissedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.