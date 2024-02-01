''Kazanamayacağımız bir savaşı tırmandırmak anlamsız'' itirafı: Türkiye, bizi bölgeden çıkarmaya kararlı

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Saldırı sonrası ABD'de tepkiler çığ gibi büyürken ülke basını, "ABD askerleri Suriye ve Irak'ı uzun zaman önce terk etmeliydi" başlığıyla eleştirilerini sayfalarına taşıdı.

Binlerce ABD'li askerin çöl üslerine dağılmasının hiçbir anlam ifade etmediği belirtildi.

Yaşanan olayı trajedi olarak nitelendiren ABD basını "Bu olay ABD'yi Suriye ve Irak'tan çıkışını hızlandırmaya sevk etmelidir ki politika yapıcıların bir süredir üzerinde düşündükleri bir şeydir. Washington risklerini en aza indirmelidir. İşi daha da tırmandırmak, muhtemelen daha fazla Amerikalının ölümüne yol açacak bir hata olacaktır" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunu tamamladığı kaydedilirken haberde, "DEAŞ kalıntılarını kontrol altına alma görevi Katar, Kuveyt ve Türkiye'deki üslerden yürütülebilir" denildi.

İran ve Türkiye'nin ABD birliklerini Irak ve Suriye'den çıkarmaya kararlı olduğu vurgulandı.

ABD'nin daha fazla suikast düzenlemesi ya da İran'daki altyapıyı vurmasının İran'ı geri adım attırmayacağı belirtildi.

Haberde, "Birkaç bin Amerikan askerinin bu bölgenin geniş alanlarına serpiştirilmiş çöl üslerinde güvende tutulabileceği düşüncesi bir seraptan ibarettir. Washington için son kullanma tarihi çoktan geçmiş bir görev için onları orada tutmak ya da kazanamayacağı bir savaşı tırmandırmak anlamsız" ifadeleri kullanıldı.

