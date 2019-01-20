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KDC'de cumhurbaşkanı seçimini Tshisekedi'nin kazandığı kesinleşti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimini ana muhalefet partisi Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliği'nin (UDPS) Genel Başkanı Felix Tshisekedi'nin kazandığını teyit etti.

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Anayasa Mahkemesi, 30 Aralık'ta düzenlenen seçimin Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI) tarafından 10 Ocak'ta açıklanan sonuçlarının geçerli olduğuna hükmetti.

Mahkeme Başkanı Yargıç Benedict Lwamba Bindu, oyların salt çoğunluğunu alan Tshisekedi'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı.

Anayasa Mahkemesi, seçimi kazandığını iddia eden muhalif aday Martin Fayulu'nun oyların yeniden sayılması talebini, seçimlere hile karıştığına dair kanıt sunulmadığı gerekçesiyle reddetti.

KDC'de iki yıldır ertelenen cumhurbaşkanı seçimleri 30 Aralık 2018'de yapılmıştı.

CENI, Tshisekedi'nin oyların yüzde 38,57'sini alarak seçimin galibi olduğunu duyurmuştu.

Komisyon, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı olan Fayulu'nun oyların yüzde 35,2'sini, iktidar koalisyonunun adayı Emmanuel Ramazani Shadary'nin ise yüzde 23,8'ini aldığını açıklamıştı.

Komisyonun verilerine göre, genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın partisi meclisteki 500 sandalyeden en az 350'sini kazandı.

Seçimlerde 40 bin gözlemcisi olduğunu ileri süren Vatikan'a bağlı Katolik Kilisesi ise kendi verilerine göre Fayulu'nun yüzde 61 oy alarak seçimi kazandığını ileri sürmüştü.

KDC hükümeti, Afrika Birliği'nin ön seçim sonuçlarında ciddi şüpheler olduğu gerekçesiyle kesin seçim sonuçlarının ilanının ertelenmesi talebini reddetmişti.

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