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Dünya

Kebbaşi: Ordu Hartum'u kurtarmak üzere

Sudan Ordusu Başkomutan Vekili Orgeneral Şemseddin Kebbaşi, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile 10 aydır çatışan ordunun başkent Hartum'u kurtarmak üzere olduğunu açıkladı.

AA16 Şubat 2024 Cuma 23:59 - Güncelleme:
Kebbaşi: Ordu Hartum'u kurtarmak üzere
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Kebbaşi, Beyaz Nil eyaletinin Kosti kentindeki 18. Piyade Tümeni'ndeki askerlere yaptığı konuşmada, Sudan ordusunun zaferinin yakın olduğunu belirterek, orduya verdiği destek dolayısıyla vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Ordunun "isyanı sona erdirmek için belirli bir hızda ilerlediğini, müzakere isteyenlere de zeytin dalı uzattığını" ifade eden Kebbaşi, HDK'nin sivillere ve kamuya ait yerleri terk etmesinin Suudi Arabistan öncülüğündeki Cidde Barış Müzakereleri'ne geri dönmelerinin temel şartı olduğunu vurguladı.

Kebbaşi, "Ordu, geri adım atmayacak. Ordu, Sudan halkının onurunu çiğneyen, mallarını gasbeden, vatandaşların güvenlik ve istikrarını tehdit edenleri affetmeyecek." ifadesini kullandı.

Sudanlı General Kebbaşi, "siyasilere de çözümlerini dışarıda değil ülke içinde aramaları" çağrısında bulundu.

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

  • Sudan Ordusu
  • Hartum kurtarma

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