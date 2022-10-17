Kempirabad barajının komşuya devredilmesi tartışmaya yol açtı! Anlaşma imzalanmadı

Kırgızistan Meclisinin Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komitesi'nde, Kırgızistan ile Özbekistan arasında Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin anlaşmayla ilgili kanun teklifi imzalanmadı.

Meclisin Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komitesi Başkanı ve Alyans Partisi Milletvekili Çıngız Aydarbekov, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konunun ayrıntılarını bilmiyoruz. Halka, atalarıma, torunlarıma karşı sorumluluğumun farkındayım. Belgeleri okumadan karar veremem. Bu doğru değil. Bu, objektif bir karar olmayacaktır. Dolayısıyla belgeleri incelemeden şahsen böyle bir karar veremem." ifadesini kullandı.



Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin anlaşmanın kanun teklifi, 10 Ekim'de Meclisin komitesine sunan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Kamçıbek Taşiyev, söz konusu anlaşmanın Kırgızistan'ın lehine sonuçlandığını savunmuştu.

Meclisin resmi internet sitesinde, anlaşmanın, Komitede kabul edildiği duyurulmuş, imzalanmasının ardından Genel Kurul Toplantısı'na getirilmesi bekleniyordu.

- KARŞILIKLI ARAZİ DEĞİŞİMİ USULÜYLE ÇÖZÜM ARANIYOR



Kırgızistan ile Özbekistan arasında 1379 kilometrelik ortak sınırın 200 kilometrelik kısmıyla ilgili 23-25 Mart 2021'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan sınır konulu müzakerelerde sorunun karşılıklı arazi değişimi usulüyle çözüme kavuşturulduğu açıklanmıştı.

İki ülke hükümetleri arasında Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin yeni bir taslak üzerinde anlaşmaya varma prosedürünün başlatılmasını öngören protokol 26 Eylül'de imzalanmıştı.