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Dünya

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta'dan Omicron varyantı hakkında açıklama

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle sınırların Afrika ülkelerine kapatılmaması çağrısı yaptı.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 00:05 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 00:05
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Kenyatta, ulusa sesleniş konuşmasında, Omicron varyantıyla ilgili uluslararası camiaya seslendi.

Yeni varyant nedeniyle alınan kısıtlama kararlarını eleştiren Kenyatta, Afrika ülkelerine sınırların kapatılmaması çağrısı yaptı.

Kenyatta, "Sınırlarınızı biz Afrikalılara kapatmayın." ifadesini kullandı.

Salgının sınırları kapatmakla önlenemeyeceğine işaret eden Kenyatta, "Hepimiz güvende olana kadar kimse güvende olmayacaktır." dedi.

- Dünya, Afrika ülkelerine kapılarını kapatıyor

Kovid-19 Omicron varyantının bazı Afrika ülkelerinde görülmesi sonrası çoğu ülke Afrika'ya kapılarını kapatmaya başladı.

İlk olarak 25 Kasım'da Afrika ülkelerinden Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana'da tespit edilen yeni varyant sonrası birçok ülke tedbirler uygulamaya geçti.

Hükümetlerce alınan tedbirler kapsamında 7 Afrika ülkesine seyahat kısıtlamaları getirildi.

Seyahat kısıtlamaları uygulanan Afrika ülkeleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabye bulunuyor.

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