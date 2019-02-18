12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2928
  • 5,9886
  • 225.102
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kenya Somali ile diplomatik ilişkisini kesti

Kenya hükümeti, Somali ile diplomatik ilişkisini kestiğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kenya Dışişleri Bakanlığı Baş Sekreteri Macharia Kamau, basına yaptığı açıklamada, "Kenya, Somali'nin iki ülke arasındaki deniz bölgesinde petrol ve doğal gaz arama yerlerini Londra'da açık artırmaya çıkarma kararı nedeniyle bu ülkeyle ilişkisini kesti." dedi.

Kamau, 7 Şubat'ta Londra'da yapılan açık artırmanın "Kenya halkına ve kaynaklarına karşı bir saldırganlık eylemi" olduğunu ifade etti.

Kenya hükümeti, Somali'nin Nairobi Büyükelçisi Mohamed Nur'u ülkesine gönderdi, kendi büyükelçisi General Lucas Tumbo'yu da geri çağırdı.

Somali hükümeti ise açık artırmaya ilişkin iddiaları reddetti.

Hükümetin Kenya Dışişleri Bakanlığa gönderdiği mektupta, "İki ülke arasındaki sınır tartışmalarına Uluslararası Adalet Divanı tarafından son karar verilene kadar Somali hükümetinin yerleri satışa çıkarmak gibi bir planı yok." ifadesi kullanıldı.

Somali hükümeti, Büyükelçi Nur'un geri gönderilmesine de tepki gösterdi.

Somali Meclis Üyesi Abdirizak Muhammed yaptığı açıklamada, Kenya'nın Somali hükümeti ile anlaşmazlığın sürdüğü konularda müzakereleri başlatmak için bu kararı aldığını belirtti.

Kenya ile Somali, Hint Okyanusu'ndaki 62 bin kilometrekarelik petrol ve doğal gaz alanı konusunda anlaşmazlık yaşıyor. İki ülke arasındaki tartışmalar, Uluslararası Adalet Divanına gitmişti.

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'ABD faiz artırımı konusunda acele etmeyecek'

'ABD faiz artırımı konusunda acele etmeyecek'

İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi

İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi

Avrupa'da gerilim büyüyor: Radikalleştiler

Avrupa'da gerilim büyüyor: Radikalleştiler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Açık artırma iki ülkenin arasını bozdu: İlişkileri kestik

Açık artırma iki ülkenin arasını bozdu: İlişkileri kestik

Noktayı koydu: İsrail'in kararını reddediyoruz

Noktayı koydu: İsrail'in kararını reddediyoruz

Avrupa'nın Guaido ile görüşme planı suya düştü! Geri döndüler

Avrupa'nın Guaido ile görüşme planı suya düştü! Geri döndüler

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

AK-103 teslimatları başladı

AK-103 teslimatları başladı

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA