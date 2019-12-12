The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Mombasa-Nairobi otoyolunda gece saatlerinde aynı şirkete ait iki otobüs, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazada en az 7 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Otobüs şoförleri kaza anında hayatını kaybederken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan ülkede son bir haftada çok sayıda otobüsün kazaya karışması sosyal medyada tepkilere yol açtı.