İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9854
  • EURO
    7,586
  • ALTIN
    381.04
  • BIST100
    98796.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kenya'da onlarca kişi karantina merkezinden firar etti
Dünya

Kenya'da onlarca kişi karantina merkezinden firar etti

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden onlarca kişinin firar ettiği bildirildi.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 10:50 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 10:50
ABONE OL

Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde, Kenya Medikal Eğitim Koleji’nde kalan çok sayıda kişinin çantalarıyla birlikte tesisin duvarlarından atlayarak kaçtığı görüldü.

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, sabah saatlerinde katıldığı radyo programında, hadiseyi doğrulayarak halk sağlığını tehdit eden bu kişilerin gözaltına alınacağını söyledi.

Kenyatta, tesisten kaçanların kimliğinin hükümet tarafından bilindiğine işaret etti.

Yerel medyada kaçanların sayısının 50’yi bulduğu aktarıldı.

Şimdiye kadar ülkede 296 kişiye virüs bulaşırken, 14 kişi de hayatını kaybetti.

Korkunç! Çuval içerisinde ceset bulundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.