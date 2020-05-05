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Dünya

Kenya'dan Somali'ye çağrı: Uçak kazasını aydınlatın

Kenya, dün Somali'de bir kargo uçağının düşmesinde anlaşılamayan noktalar olduğunu belirterek karanlık noktaların aydınlatılması çağrısı yaptı.

AA05 Mayıs 2020 Salı 14:02 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 14:11
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Kenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali’nin Bardale bölgesinde düşen African Express Hava Yollarına ait uçağın neden düştüğüne ilişkin “belirsizlikler” olduğu ifade edildi.

Kazanın aydınlatılması için tüm yetkili birimlerle iş birliği yapılacağı kaydedilen açıklamada, Kenya ve bölgede insani yardım taşıyan diğer hava yollarının önlemleri artırması istendi.

Açıklamada, kazanın süratle soruşturulması ve tüm belirsizliklerin aydınlatılması çağrısında bulunuldu.

İki Kenyalı pilot, dördü Somali vatandaşı altı kişinin öldüğü kaza sonrası açıklama yapan Somali Ulaştırma Bakanlığı, kazadan duyulan üzüntüyü dile getirerek soruşturmaya ilişkin bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Yerel medyada, uçağın bölgedeki Etiyopya birlikleri veya Eş-Şebab tarafından düşürüldüğüne ilişkin iddialar yer aldı.

Somali'de dün yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Baidoa’dan Bardale’ye yardım malzemeleri taşıyan uçak düşmüştü.

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