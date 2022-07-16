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Dünya

Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 7 terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DEAŞ mensubu 7 kişinin yakalandığı bildirildi.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 22:22 - Güncelleme:
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Irak ulusal güvenlik güçleri tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik kent merkezi ve kentin güney kırsalında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ulusal güvenlik teşkilatı tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 7 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin örgüte lojistik destek sunduğu kaydedildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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