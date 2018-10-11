Kerkük'te DEAŞ'la çatışma: 4 ölü

Kerkük polis teşkilatından Yüzbaşı Hamed el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federal polis güçlerinin Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesinde DEAŞ militanları ile çatışmaya girdiğini söyledi.

Çatışmada 3 teröristin öldürüldüğünü belirten Ubeydi, teğmen rütbesindeki bir polisin de hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan Ubeydi, Bağdat Yolu semtinde sabah saatlerinde gerçekleşen bombalı saldırıda ölü sayısının 2'ye yükseldiğini ifade etti.

Emniyet yetkilileri sabah yaptıkları ilk açıklamada yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini ilan etse de örgüte bağlı uyuyan hücreler ülkedeki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.