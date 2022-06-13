Keşif dronu hamlesi: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 110. gününe girdi. Polonya'nın eski Savunma ve Dışişleri Bakanı olan ve şu an Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya yeniden bağımsızlığını kazanabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini söyledi.

Sikorski, Ukrayna'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Ukrayna'nın 1994'te Budapeşte Memorandumu'nun imzalanmasından sonra nükleer potansiyelinden vazgeçtiği biliniyor. O zamanlar herkes Ukrayna'nın Sovyet döneminde kurulan sınırlar içinde bağımsız bir ülke olacağını anlamıştı. Ancak Rusya bu Budapeşte Memorandumu'nu ihlal ettiğinden Batı olarak Ukrayna'ya nükleer savaş desteği verme hakkımız olduğuna inanıyorum" dedi.

Rusya'nın nükleer silahlarla saldırmaya cesaretinin olmadığını söyleyen Sikorksi, "Putin'in NATO topraklarına nükleer silahlarla saldırmaya cesaret edeceğini sanmıyorum. Konuşmalar dışında şu anda bu yönde bir hazırlık görmüyorum. Rusya'nın özel olarak hazırlanmış depolarda saklanan birkaç bin taktik savaş başlığı var. İttifaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

LİTVANYA, UKRAYNA İÇİN 990 BİN AVRO DEĞERİNDE 6 KEŞİF DRONU SATIN ALDI

Litvanya'nın Ukrayna'ya yollamak için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldığı bildirildi.

"Cenco.net" internet sitesinin haberine göre, Litvanya'nın aldığı 990 bin avro değerindeki "EOS C VTOL" tipi 6 dronun 4'ü yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yollanacak.

Litvanyalı gazeteci Andrus Tapinas tarafından duyurulan haberde, diğer 2 dronun da iki ay içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği belirtildi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

14:41 Litvanya'nın Ukrayna'ya yollamak için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldığı bildirildi.



13:59 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 201 uçak, 130 helikopter, 3 bin 525 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi

11:05 Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan ve Rusya'nın saldırıları sonucu ağır hasar gören Zahaltsi köyünde evini ve çiftliğini kaybeden Lyudmila Lovk, haftalardır enkaz alanını terk etmiyor. Rus hava saldırıları nedeniyle enkaza dönen köyde tamamen yıkılan evinin önündeki bahçede tek başına enkazı temizlemeye çalışan 67 yaşındaki Lovk, yaşadıkları köyde saldırıların 26 Şubat'ta başlandığını belirtti. Savaştan önce burada tarım işleriyle ilgilendiklerini ve evin önündeki ahırda tavuk ve inek yetiştirdiklerini kaydeden Lovk, saldırılar sonucu çiftliğin de yok olduğunu belirterek "Ev ve diğer altyapı tamamen yıkıldı." dedi.

11:00 Eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin son Devlet Başkanı ve eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stjepan "Stipe" Mesic, Ukrayna'daki savaşı en çok Avrupa vatandaşlarının etkilendiği bir "felaket" olarak nitelendirerek, savaş sonucunda Rusya'nın da Batı'nın da tüm hedeflerini gerçekleştiremeyeceğini söyledi.

10:50 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ternopil'de Rus birliklerince yapılan füze saldırısının taktiksel ya da stratejik bir anlamı olmadığını, bunun bir terör eylemi olduğunu belirtti.

10:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrinde yaşanan su sıkıntısı sonrası, insanlar boş bidonlarını doldurmak için kuyrukta bekliyor.

08:30 Rusya'nın, Ukrayna karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Rusya sınırına yakın kentlerinden olan Harkiv'de savaşın başından bu yana yaşanan çatışmaların izleri bir çok noktada görülüyor. Harkiv'de savaş başladığından bu yana en çok vurulan yerlerden olan Rusya sınırına yaklaşık 40 km uzaklıktaki Kuzey Saltivka-3 mahallesinde ise yıkımın, kentin geri kalanına göre çok daha fazla olduğu görülüyor. Kuzey Saltivka-3 mahallesi havadan görüntülendi.

07:00 Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini ifade etti.

04:00 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Starlink uydu terminali grubu gönderdiğini açıkladı.

03:00 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görevli rütbeli bir asker, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokakta oyun oynayan çocuklara ateş açmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

02:00 Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına tepki gösterdi.

01:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Severodonetsk'te şiddetli sokak çatışmaların devam ettiğini belirterek, "İşgalcilerin ilerleyişine haftalardır engel olmayı başaran ve savunmamızı güçlü tutan tüm savunucularımızla gurur duyuyorum" dedi.

00:00 Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'da faaliyetlerini durduran McDonald's restoranları, yeni bir marka adı altında kapılarını tekrar açtı. McDonald's restoranlarının ülkedeki yeni ismi "Vkusno i toçka (Lezzetli ve nokta)" olurken, restoranlardaki McDonald's logoları ve McDonald's'a ait ürün isimleri değiştirildi. Bugün Rusya çapında açılan yeni restoranlara özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdikleri ve zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü.