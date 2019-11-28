Keşmir işgaline İsrail modeli

Aşırı Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi yönetimi, özerk statüsünü kaldırdığı çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir bölgesinin demografisini değiştirmek adına adımlar atmaya devam ediyor. İnternetsiz ve elektriksiz bırakarak dünyayla iletişimini kestiği bölgeyi Müslümanlardan arındırmak isteyen Hindistan hükümeti, şimdi de terör devleti İsrail’in yasa dışı yerleşim modelini uygulama seçeneğini gündeme getirdi.

BATI ŞERİA ÖRNEĞİ

Hindistan’ın New York Başkonsolosu Sandeep Chakravorty, Keşmir’de Hindu nüfusunu üstün hale getirmek için İsrail’in Batı Şeria’da yaptığı gibi yasa dışı yerleşim birimleri inşa edilebileceğini söyledi. Londra merkezli Middle East Eye sitesinin haberine göre, konsolosluk binasında Keşmir’de Hindu kültürüne dair bir film etkinliğinde konuşan Chakravorty, “Bölgede güvenliğin sağlanacağına ve böylece Hinduların Keşmir’e yerleşeceğine inanıyorum. Bu konuda dünyada bir model var. Neden bunu takip etmediğimizi anlamıyorum. Ortadoğu’da İsrail yerleşim yerleriyle dinamikleri değiştirebiliyorsa, bunu biz de yapabiliriz” dedi.

‘BM SURİYE’YE GİTSİN’

Yüzyıllardır Müslümanların hakimiyetinde olan ve bir parçası da Pakistan topraklarında olan Keşmir bölgesinde Hindu kültürünün baskın olduğunu savunan Chakravorty, yine Siyonist işgale atıf yaparak, “Yahudiler 2 bin yıl boyunca kültürlerini korudu ve sonunda İsrail’e kavuştu. Biz de Keşmir’in Hindu kültürüyle buluştuğu güne hazırlanmalıyız” ifadelerini kullandı. Hindistan’ın Keşmir’in özerkliğini kaldırarak Müslümanları baskı altına almasını kınayan Birleşmiş Milletler’i hedef alan Konsolos, “BM’den bir heyet insan hakları ihlallerini gözlemlemek için Keşmir’e gitmek istiyor. Başka yere gidin. Suriye’ye, Irak’a, Afganistan’a gidin. Orada olanları görmezden gelip neden Keşmir’e gitmek istiyorsunuz?” şeklinde konuştu.

Ölü sayısı çarpıtılıyor

Çoğunluğu Müslüman Cammu Keşmir’in dünyayla bağlantısını keserek sokakları milislerle dolduran Hindistan yönetimi, bölgedeki ölü sayısına dair manipülasyona başladı. Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan İçişleri Bakan Yardımcısı Gangapuram Kişan Redi, federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha’da (Eyaletler Meclisi), bir milletvekilinin sorusuna verdiği yazılı cevapta Cammu Keşmir’e ilişkin değerlendirmede bulundu. Cammu Keşmir’de ağustos başından bu yana güvenlik görevlileri tarafından açılan ateş sonucu herhangi bir sivilin hayatını kaybetmediği iddiasını yineleyen Redi, terörle bağlantılı olaylarda 3’ü güvenlik görevlisi, 17’si sivil, 20 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Uluslararası sivil toplum kuruluşlarıysa bölgede asker ve milislerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 100’e yaklaştığını bildiriyor. Bölgede ayrıca 15 bin Müslüman erkeğin de terör suçlamasıyla hapse atıldığı ifade ediliyor.