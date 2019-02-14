Cammu-Keşmir'de meydana gelen patlamada 12 Hint polis öldü

Hint polisi, Hindistan'ın kuzeyinde bulunan özerk Cammu-Keşmir'de bir arabayla yapılan bombalı saldırıda 12 polisin öldüğünü söyledi. Bölgede bulunan Hindistan ve Çin tarafınfan işgal edilen bölge bağımsızlık tarafltarları ile Hindistan arasında yaşanan savaş hala devam ediyor. Hindistan'ın baskı altında tuttuğu bölgede bu zamana kadar bir çok bombalı saldırı oldu. Hindistan'ın hukuksuz tutuklamaları ve infazları sivillerin hayatını olumsuz etkiliyor.

Srinagar başta olmak üzere bölgenin güney kısmı Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaleti olmuş kuzey kısmı ise Pakistan'ın kontrolü altına girmiştir. Pakistan'ın kontrolü altındaki bölgeye 'Azadi Keşmir' denilmektedir.

1947'de İngiltere'nin sömürgesinden bağımsızlığı kazandığında nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlarından ibaret olduğundan Pakistan, Keşmir Emirliği'ne ait bu bölgeyi talep etmiştir. Ancak Keşmir Emirliği'nin kendisi Hindistan'a bağlanmasını istediği için Hindistan da bölgede hak iddia etmiştir.

KEŞMİR'DE BAĞIMSIZLIK HAREKETİ

12 milyon insana ev sahipliği yapan Cammu ve Keşmir, nüfusunun ana unsuru Müslümanlardan oluşan ve kendi bayrağına sahip olan tek Hindistan eyaleti. Keşmir Vadisi halkı 1989 yılından beri bağımsızlık için referandum yapılmasını istese de Hindistan hükümeti buna izin vermiyor

Cammu ve Keşmir birden çok dini içinde barındıran bir kültür yapısına sahip. Cammu'da çok büyük bir Hindu nüfusu bulunurken Ladakh'ta Budist nüfus yoğunluk gösteriyor. Keşmir Vadisi ise büyük oranda Müslüman nüfusa sahip.

1990'lı yılların başından beri Keşmir Vadisi'nde bağımsızlığı savunan bir politik hareket ve siyasi anlayış mevcuttur. Vadi'de yapılan çeşitli anketlerde nüfusun çoğunluğu Hindistan'dan ayrılıp bağımsızlığını kurmak istiyor. Hindistan'tan ayrılmak isteyen insanlar protesto gösterilerinde azadi (özgürlük) işaretleri taşımakta ve Vadi'de sık sık özgürlük grafitileri görülmekte.

Hindistan hükümeti ise resmi olarak yaptığı açıklamada Cammu ve Keşmir bölgesinin Hindistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

İlk defa 2015 yılında, Hint milliyetçisi olan iktidar partisi BJP, Cammu ve Keşmir eyaletinde bağımsızlığı savunan ve 2015 seçimlerine anti-BJP retoriğiyle giren Keşmir Halkı Demokratik Partisi isimli yerel parti ile Cammu ve Keşmir'de koalisyon kurmaya yemin etmişti.

Keşmirli diplomat, akademisyen ve gazeteci Haris Zargar, Hindu milliyetçiliğinin ve Hindistan güvenlik politikalarının Keşmir'in bağımsızlığı hareketlerine nasıl yardım ettiğini şöyle açıkladı:

"Güçlü Hindu milliyetçiliğinin yükselişi, Keşmir Müslümanlarının Hindistan devletine olan bakışını da etkiledi. Kendi kimliklerine ve hayatlarına karşı olan bu düşüncelerin anlaşılmasının ardından, Hint milliyetçiliği Keşmir Müslümanlarının kimliğini yeniden şekillendirdi. Örnek olarak, iktidar partisi PDP devlet içinde gücünü arttırabilmek için, meclis seçimlerinde BJP'ye karşı bir dil kullanarak bu durumdan faydalandı ve aynı sağcı partiyle bir koalisyon hükümeti kurdu."