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Dünya

Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler çatıştı: 2 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 direnişçinin öldüğü bildirildi.

AA28 Ekim 2020 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:49
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Hindistan basınında çıkan haberlere göre, polis, direnişçilere ilişkin alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin Budgam bölgesinde operasyon başlattığını açıkladı.

Polis, operasyon sırasında güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan ve 4 saat süren çatışmada 2 direnişçinin öldüğünü duyurdu.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ GEÇEN SENE KALDIRILMIŞTI

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı "Birlik Toprağı"na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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