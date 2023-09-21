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Dünya

KF-16 tipi savaş uçağı üsten kalkışı sırasında düştü

Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait KF-16 tipi savaş uçağının Seosan kentindeki bir üsten kalkışı sırasında düştüğü açıklandı.

IHA21 Eylül 2023 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
KF-16 tipi savaş uçağı üsten kalkışı sırasında düştü
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Güney Kore ordusuna ait bir savaş uçağının kalkış sırasında düştüğü bildirildi. Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 20'inci Avcı Filosu'nda görev yapan KF-16 tipi jetin, yerel saatle 08.20 sıralarında başkent Seul'ün güneybatısındaki Seosan kentindeki bir üsten kalkış sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi. Uçaktan atlamayı başaran pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede gözetim altına alındığı kaydedilirken, üs içerisinde meydana gelen kazada sivil can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Korgeneral Lee Sang-hak liderliğindeki ekip tarafından kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Güney Kore Hava Kuvvetleri 19'uncu Avcı Filosu'na ait bir başka KF-16 savaş uçağı, motor yakıt pompası arızası nedeniyle düşmüştü. ABD menşeili F-16 lisansı ile Kore Havacılık Sanayisi (KAI) tarafından üretilen KF-16'lar, 1994 yılından bu yana Güney Kore Hava Kuvvetleri filosunda bulunuyor.

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