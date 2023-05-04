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Dünya

Kiev üzerinde düşürülen İHA yangına sebep oldu

Ukrayna güçlerinin başkent Kiev üzerinde düşürdüğü insansız hava aracı (İHA) 4 katlı bir binada yangına neden oldu.

IHA4 Mayıs 2023 Perşembe 22:51 - Güncelleme:
Kiev üzerinde düşürülen İHA yangına sebep oldu
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Ukrayna güvenlik güçlerinin başkent Kiev üzerinde düşürdüğü İHA nedeniyle Solomianskyi bölgesindeki 4 katlı bir binada yangın çıktı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, "Başkentin Solomianskyi semtinde patlamalar oldu ve yangın çıktı. Muhtemelen İHA enkazından kaynaklandı. Tüm servisler olay yerine gidiyor. Ayrıntılar daha sonra verilecek" dedi.

Klitschko daha sonra yeni bir açıklama yaparak, "Solomianskyi semtinde kurtarma ekipleri 4 katlı bir binada çıkan yangını söndürüyor" ifadelerini kullandı. Şu ana kadar yangın nedeniyle can kaybı bildirilmedi.

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