Kiev'de bir araya gelen liderlerle alay etti, sözleri dehşete düşürdü: Orada bombalanmalılar

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 115. gününe girdi. Rus devlet televizyonu sunucusu Yevgeny Popov, Emmanuel Macron ve Olaf Scholz ile İtalya başbakanı Mario Draghi'nin bir araya gelmesiyle birlikte Ukrayna'da savaş olmadığını yalnızca sınırlı bir Rus askeri operasyonunun olduğunu söyleyerek alay etti.

Popov, Kiev'den görüntüleri göstererek şunları söyledi: Bütün bu Avrupalı liderlerin ve Zelenskiy'nin konuşması başlıyor. Koordinat vermiyorum ama Kiev'deki parlamentonun tam karşısında bombaya yakınlar.

Rus milletvekili Aleksey Zhuravlyov ise "Neden olmasın?" diye cevap verdi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

12:40 Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin Ağustos sonunda yeniden başlayabileceğini söyledi.

12:15 Rus devlet televizyonu sunucusu Yevgeny Popov, Fransız ve Alman liderler ile Kiev'i ziyaret ettikleri için alay etti ve Kremlin'in onları bombalarla hedef alması gerektiğini söyledi.

11:42 Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'da yaşam maliyeti krizini körüklemeye devam ediyor. Avro Bölgesi'nde savaşla ivmelenen enerji ve gıda fiyatları, enflasyonu mayısta yüzde 8,1 ile 1997 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkarırken, bu oranın Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından belirlenen hedefin 4 katından fazla olması dikkati çekti.

11:00 Ukrayna hükümeti ile bazı ülkelerin liderleri "Rusya ablukasına takılan" Odessa Limanı'ndaki binlerce tonluk tahıl stokunun Avrupa ülkelerine ulaştırılması için alternatif güzergah arayışındayken, Ukraynalı çiftçiler depolarında kalan ürünün pazarlanması için yeni çözüm yolları arıyor.

10:50 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Serdar Kurt, Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden kapanan sınırlar nedeniyle Litvanya'nın tedarik sıkıntıları yaşadığını belirterek "Litvanya'nın Türkiye ile iş birliği yapması için en doğru zaman. Türkiye, ham madde üretimi ve inşaat sektörü ile öne çıkabilir. Savunma sanayisinde de iş birliği yapılabilir." dedi.

07:00 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'e yaptığı sürpriz ziyarette, Ukrayna askerlerine, Rusya'ya karşı "denklemi değiştirebilecek" büyük bir askeri eğitim programı önerdi.

06:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı savaş nedeniyle "en yüksek" bedeli ödemesi gerektiğini belirtti.

05:00 Ukrayna, Avrupa Yayın Birliği'nin (EUB) ülkede devam eden savaş nedeniyle "Ukrayna'nın 2023 Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmama kararını" kınadığını açıkladı.

04:30 Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Donestk bölgesinde Rus ve Ukraynalı güçlerin çatışmaları sürüyor. Fotoğrafta Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kenti yakınlarında bulunan Ukrayna güçlerine ait obüsler görülüyor.

04:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ülkenin güneybatısında bulunan Odessa kentindeki Odessa Opera Binası'nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne adanan "Opera Gala" performansı sergilendi. Odessa Opera Binası, Rus saldırılarının ardından üç ayı aşkın bir süre sonra ilk kez gösteriler sergilemeye başladı.

03:30 Fransız Le Monde gazetesi, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmeme çağrısını" yinelemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalogda ısrar etmesi, Kiev ziyaretinin gecikmesi nedeniyle Ukraynalıların bundan rahatsızlık ve öfke duyduğu değerlendirmesinde bulundu.

03:00 Beykoz'da düzenlenen "Polonezköy Kiraz Festivali"ne katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Rusya ile Ukrayna arasında barışın temin edilmesi için bütün gücümüzü ortaya koymaya gayret ediyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin yoğun bir diplomasi sarf ettiğini görüyorsunuz" dedi.

02:30 Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Ukrayna'ya saldıran Rusya ve saldırıları destekleyen Belarus ile birlikte çalışmama kararı aldı.

02:00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar çerçevesinde geldiği Saraybosna'da katıldığı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Diploma Töreni'nde, "Çabalarımızla Ukrayna'daki kanı durdurmaya çalıştık" dedi.

01:00 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, tahıl krizine çözüm bulmak için uluslararası çalışma çağrısında bulundu.

00:30 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın olası Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin olarak, "AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Her zaman söylediğim gibi, duruşumuz bu açısından çok tutarlı ve nettir. Rusya buna karşı değil." dedi.

00:00 Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanımayacaklarını söyledi.