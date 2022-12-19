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Dünya

Kiev'de patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sabah erken saatlerde başkentin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 09:28 - Güncelleme:
Kiev'de patlama sesleri
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Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, kentte patlamaların meydana geldiğini belirterek "Başkentin Solomyanskyi ve Shevchenkivskyi semtlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu." ifadesini kullandı.

Saldırılarda Kiev'deki kritik altyapı tesislerinin hasar gördüğünü vurgulayan Kliçko, "Kiev'de can kaybı yok. Sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba da sosyal paylaşım hesabından, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Kiev'e yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini kaydetti.

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