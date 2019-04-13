Kiev'deki Rus Büyükelçiliği yakınında patlama

Kiev'deki Vozduhoflotsky Caddesi'ndeki Rus Büyükelçiliği yakınında meydana geldiği aktarılan olayda, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaydedildi.

Patlamanın sebebi olarak bölgedeki demiryoluna ait çok yüksek voltajlı bir kablonun infilak etmesi gösterilirken, patlama sonrası demiryolu terminalinin elektriğinin kesildiği açıklandı.

Kablonun büyük bir gürültüyle patladığı bildirilirken, olay sonrası kaldırımda hasar oluştu.