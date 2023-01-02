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Dünya

''Kiev'in enerji altyapısı Rus saldırısında hasar gördü''

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun gece ve sabah saatlerinde kente yönelik saldırıları sonucu enerji altyapısının hasar gördüğünü bildirdi.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
''Kiev'in enerji altyapısı Rus saldırısında hasar gördü''
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Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince Kiev ve çevresindeki bölgelerde toplam 40 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşan Kliçko, "Komşu bölgelerde 15, Kiev bölgesinde 3 ve başkent üzerinde 22 insansız hava aracı imha edildi." ifadelerini kullandı.

"Şehrin enerji altyapısı Rus saldırısında hasar gördü." ifadelerine yer veren Kliçko, saldırılar nedeniyle ayrıca kentte elektrik kesintileri meydana geldiğini ve ısıtma sistemlerinde sorunlar yaşandığını aktardı.

Kliçko, 31 Aralık'ta Kiev'e düzenlenen füze saldırısında ağır yaralanan bir sivilin bugün hastanede yaşamını yitirdiğini de kaydetti.

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