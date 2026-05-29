Kigali'de tanıtıldı! Türkiye ile Ruanda arasında gönül köprüsü

Ruanda ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini, kültürel birlikteliği ve ortak değerleri kayıt altına alan eser, davetlilerden takdir topladı.

Kigali YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, burada yaptığı konuşmada, kataloğun hazırlanış süreci, içeriği ve ortaya çıkış hikayesine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Katılımcılar, Ruanda ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimi yansıtan çalışmayı yakından inceleme fırsatı buldu.

Kataloğun takdim yazıları, YEE Başkanı Abdurrahman Aliy ve Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel tarafından kaleme alındı.

Eserde, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sunan ortak çalışmalar ile halk kültürüne ilişkin önemli unsurlar bir araya getirildi.

"Ruanda-Türkiye Barış ve Dostluğa Armağan" kataloğu, Ruanda ile Türkiye arasında gerçekleştirilen ilk ortak halkbilimi çalışması olmasının yanı sıra iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini yazılı eserle kayıt altına alan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Katalog, akademik ve kültürel yönünün yanı sıra Türkiye ile Ruanda arasında kurulan dostluk ve gönül köprüsünün kalıcı bir nişanesi olarak değerlendiriliyor.