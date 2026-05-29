İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8918
  • EURO
    53,4956
  • ALTIN
    6697.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kigali'de tanıtıldı! Türkiye ile Ruanda arasında gönül köprüsü
Dünya

Kigali'de tanıtıldı! Türkiye ile Ruanda arasında gönül köprüsü

Ruanda'daki Kigali Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından hazırlanan 'Ruanda-Türkiye Barış ve Dostluğa Armağan' adlı kataloğun tanıtım programı gerçekleştirildi.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Kigali'de tanıtıldı! Türkiye ile Ruanda arasında gönül köprüsü
ABONE OL

Ruanda ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini, kültürel birlikteliği ve ortak değerleri kayıt altına alan eser, davetlilerden takdir topladı.

Kigali YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, burada yaptığı konuşmada, kataloğun hazırlanış süreci, içeriği ve ortaya çıkış hikayesine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Katılımcılar, Ruanda ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimi yansıtan çalışmayı yakından inceleme fırsatı buldu.

Kataloğun takdim yazıları, YEE Başkanı Abdurrahman Aliy ve Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel tarafından kaleme alındı.

Eserde, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sunan ortak çalışmalar ile halk kültürüne ilişkin önemli unsurlar bir araya getirildi.

"Ruanda-Türkiye Barış ve Dostluğa Armağan" kataloğu, Ruanda ile Türkiye arasında gerçekleştirilen ilk ortak halkbilimi çalışması olmasının yanı sıra iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini yazılı eserle kayıt altına alan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Katalog, akademik ve kültürel yönünün yanı sıra Türkiye ile Ruanda arasında kurulan dostluk ve gönül köprüsünün kalıcı bir nişanesi olarak değerlendiriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Doğum gününde kahreden ölüm! Bayram ziyareti dönüşü feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.