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Dünya

Kim Jong-un, füze ateşlemesini Kovid-19'a karşı maske takan askerlerle maskesiz izledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ordu güçlerinin dün Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemesini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle maske takan askerlerle izlediği bildirildi.

AA03 Mart 2020 Salı 10:24 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 10:24

Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA'da yer alan haberde, Kim'in, dün ülkenin doğusundaki Wonsan kentinde yapılan "savaşa hazırlık tatbikatı"nı yerinde izlediği belirtildi.

Haberde, tatbikatın başarılı şekilde sonuçlandığı, ateşlenen kısa menzilli balistik füzelerin de Kuzey Kore'nin doğu sınırlarına düştüğü ifade edildi.

Kim'in etrafındaki askeri yetkililerin maske taktığı vurgulanan haberde, kendisinin ise tatbikatı maske kullanmadan takip ettiğine dikkat çekildi.

Haberde, Kuzey Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle askerlerin toplu eğitim yapmalarının geçici yasaklandığı vurgulandı.

Kuzey Kore'de henüz Kovid-19 bağlantılı bir vaka ya da buna bağlı ölüm görülmedi ancak internetten yayın yapan Daily NK gazetesi, ocak ayından bu yana ülkede 20'den fazla kişinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti.

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