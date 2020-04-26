''Kim Jong-un öldü'' iddiası! Yerine geçecek isim bile belli

Star.com.tr 26 Nisan 2020 Pazar 09:56 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 10:03

Hong Kong merkezli HKSTV televizyonu "güvenilir bir kaynağa" dayandırdığı haberinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğünü iddia etti.

JAPON MEDYASI: KİM KOMADA

Japon dergisi "Shukan Gendai" ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ciddi bir operasyon geçirdiğini ve sonrasında komaya girdiğini iddia etti. Diğer basın organlarında da Çin'den bir grup doktorun, Kim Jong-un sağlık durumu için ülkeye geldiği kaydedildi.

KİM JONG-UN’UN YERİNE KIZ KARDEŞİ GEÇECEK!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerine geçecek isim ise şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı. Kulislerde Kim Jong Il’in en sevdiği çocuğu olan ve Kim Jong-un’un kız kardeşi olarak bilinen Kim Yo Jong’un ülkenin başına geleceği iddia edildi.