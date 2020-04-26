İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9611
  • EURO
    7,5422
  • ALTIN
    386.679
  • BIST100
    98759
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Kim Jong-un öldü'' iddiası! Yerine geçecek isim bile belli
Dünya

''Kim Jong-un öldü'' iddiası! Yerine geçecek isim bile belli

Hong Kong merkezli HKSTV televizyonu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğünü iddia etti. Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong'un ise ülkenin başına geçeceği söylentisi şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı.

Star.com.tr26 Nisan 2020 Pazar 09:56 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 10:03
ABONE OL

Hong Kong merkezli HKSTV televizyonu "güvenilir bir kaynağa" dayandırdığı haberinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğünü iddia etti.

JAPON MEDYASI: KİM KOMADA

Japon dergisi "Shukan Gendai" ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ciddi bir operasyon geçirdiğini ve sonrasında komaya girdiğini iddia etti. Diğer basın organlarında da Çin'den bir grup doktorun, Kim Jong-un sağlık durumu için ülkeye geldiği kaydedildi.

KİM JONG-UN’UN YERİNE KIZ KARDEŞİ GEÇECEK!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerine geçecek isim ise şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı. Kulislerde Kim Jong Il’in en sevdiği çocuğu olan ve Kim Jong-un’un kız kardeşi olarak bilinen Kim Yo Jong’un ülkenin başına geleceği iddia edildi.

8. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.