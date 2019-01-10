Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore’ye gidecek

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yakında Güney Kore’nin başkenti Seul’u ziyaret edeceğini açıkladı.

Reuters’da yer alan habere göre, perşembe günü basın toplantısında açıklamalarda bulunan Moon, ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinin ve Kuzey Koreli lider Kim Jong-un’un Seul ziyaretinin “yakında” gerçekleşeceğini ve bu gelişmelerin Kore yarımadasında barışı güçlendirmek için bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Moon ayrıca, Güney Kore hükûmetinin, iki ülke arasındaki sınır şehri Kaesong'da bulunan ortak sanayi bölgesinin tekrar açılması için Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırım sorununu çözme konusunda ABD ve uluslararası toplumla iş birliği yapacağını ifade etti.

Şubat 2016’da Kuzey Kore ile ortaklaşa işletilen Kaesong sanayi bölgesindeki çalışmalarını sonlandırma kararı alan Güney Kore, sanayi bölgesinin tekrar açılması için Kuzey Kore’den nükleer programıyla ilgili duyulan endişeleri gidermesini istemişti.